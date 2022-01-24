Владивосток, 24 января, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В Приморье план вакцинации от COVID-19 выполнен на 61,2%. Пока этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре.

Defense.gov Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Всего 946 188 приморцев вакцинировались от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выдано еще 379 положительных тестов на коронавирус, шесть человек скончались. Выздоровели 419 пациентов.

На 24 января в Приморье зарегистрировано 109 340 носителей коронавируса, из них один случай штаммом «Омикрон».

Не справились с болезнью 1672 приморца.

Читайте также: Колыма получила первую партию вакцины от COVID-19 для подростков

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданскую область 24 января доставили первую партию вакцины для детей от коронавируса «Спутник М».