Хабаровск, 24 января, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В Хабаровском крае по итогам 10 месяцев 2021 года отмечается миграционный прирост населения.

Сергей Кременский ИА Красная Весна Хабаровск

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«Число прибывших в регион на 4,5 тыс. человек превысило число покинувших край. В аналогичном периоде 2020 года в крае сложилась миграционная убыль 5,9 тыс. человек.

Миграционный прирост сформировался прежде всего из-за международной миграции. В 2021 году 2 тыс. соотечественников переехали к нам в край», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, из Амурской области за восемь месяцев 2021 года уехали 1174 жителя. Около четверти из них вернулись обратно.