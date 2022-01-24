Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Аномально тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 8−10 градусов ожидается в начале предстоящей недели в Санкт-Петербурге. Об этом 23 января сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Оттепель

По словам специалиста, в Северо-Западном федеральном округе тёплую погоду обеспечивает циклон, центр которого находится над Шпицбергеном, а по краю циклона происходит перемещение тёплых воздушных масс.

В Санкт-Петербурге 24 января ожидается оттепель, температура воздуха будет на 8 градусов выше нормы и составит 0… +3 градуса. А 26 января температура воздуха прогнозируется на 4 градуса выше нормы, сначала будет небольшое понижение температуры, потом опять повышение.

По словам Вильфанда, температурный фон в Санкт-Петербурге будет в начале предстоящей недели такой же, как по ночам в городе-курорте Сочи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд предупредил жителей Сибири о «неприлично тёплой» погоде.