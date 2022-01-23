Элиста, 24 января, 2022, 00:09 — ИА Регнум. В Калмыкии продлили действие режима ограничений до 27 марта 2022 года включительно. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Документ подразумевает соблюдение масочного режима, безопасной дистанции, а также режима самоизоляции пожилыми гражданами. Наряду с этим сохранён запрет на проведение различных массовых мероприятий, за исключением спортивных турниров, представлений в залах театров и концертных залах при заполняемости залов не более 70%. Посетителям необходимо иметь при себе COVID-сертификат.

ИА REGNUM сообщало, что с 1 декабря 2021 года в Калмыкии обязательным условием посещения общественных мест, учреждений культуры, свадебных церемоний является наличие ковидной справки.