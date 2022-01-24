Мадрид, 24 января 2022, 00:08 — REGNUM 24-летний финский киберспортсмен Алекси «Aleksib» Виролайнен сегодня, 23 января, был представлен в качестве нового игрока состава испанской организации G2 Esports в дисциплине CS: GO.
Также сообщается, что к команде присоединился бывший наставник Team Vitality Реми «XTQZZZ» Квоньям.
На данный момент состав G2 Esports по CS: GO выглядит следующим образом:
Аудрик «jACKZ» Юг
Никола «NiKo» Ковач
Неманья «hunter-» Ковач
Алекси «Aleksib» Виролайнен
Илья «m0NESY» Осипов
28 января G2 в первом официальном матче 2022 года сыграет с Complexity в рамках первого раунда BLAST Premier Spring Groups 2022.
Ранее сообщалось, что бывший игрок G2 Неманья «nexa» Исакович присоединится к OG. Также состав покинул Франсуа «AmaNEk» Делоне, который был переведен в запас и выставлен на трансфер.