Лондон, 23 января, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Британская инди-рок группа The Wombats достигли первого места в официальном чарте альбомов с пластинкой Fix Yourself, Not The World, ознаменовав их первый альбом, возглавивший чарты в Великобритании. Об этом 23 января рассказал портал Music News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

Ливерпульские инди-рокеры достигли вершины с помощью рекордных продаж альбома на физических носителях. 86% от общего объема продаж в чартах приходится на физические копии.

Группа ранее добиралась до первой пятерки Великобритании со следующими альбомами: This Modern Glitch в 2011 году (3-е место), Glitterbug в 2015 году (5-е место) и Beautiful People Will Ruin Your Life в 2018 году (3-е место).

Номер 1 на прошлой неделе — альбом Dawn FM американского исполнителя The Weeknd (Абель Тесфайе) — опустился на три позиции до 4-го места, но остается самым популярным альбомом в Великобритании.