Бразилиа, 23 января, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Неизвестные убили бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкел Фалкана в Бразилии. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

По последним данным, нападение на спортсмена было совершено у одного из баров в городе Пелотас.

Отмечается, что Фалкан, получивший несколько ранений, был доставлен в местную больницу. Однако, спасти его жизнь врачам не удалось.

Сотрудники полиции ведут поиски злоумышленников.