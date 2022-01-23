Лос-Анджелес, США, 23 января 2022, 23:17 — REGNUM Американский ритм-н-блюз исполнитель The Weeknd (Абель Тесфайе) возглавил список самых популярных исполнителей стримингового сервиса Spotify на текущий момент. Об этом 23 января сообщил портал Music News.
The Weeknd побил рекорд, ранее установленный Джастином Бибером в минувшую субботу, 22 января, собрав 85,66 миллиона слушателей на потоковом сервисе, всего через несколько неделю после выпуска своего пятого студийного альбома Dawn FM. Предыдущий рекорд был установлен Джастином Бибером с чуть менее 84 миллионами месячных слушателей.
Между тем, The Weeknd недавно признал, что новый альбом Dawn FM станет частью будущей трилогии. Он сказал своим подписчикам в Твиттере: «Интересно… вы знали, что переживаете новую трилогию?» Неизвестно, какие именно альбомы будут составлять эту трилогию, однако фанаты уже выдвинули предположение, что в нее также войдет альбом 2020 года After Hours.
Новый альбом The Weeknd начинается со слов голливудской звезды Джима Керри, который играет роль радиоведущего, произнося: «Мы будем рядом, чтобы держать вас за руку и направлять вас через этот безболезненный переход»
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