Ханты-Мансийск, 24 января, 2022, 00:03 — ИА Регнум. В нескольких муниципалитетах Югры из-за роста заболеваемости COVID-19 вводится дистанционное обучение школьников с 25 января по 8 февраля 2022 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Учащиеся переводятся на удалённое обучение в городах Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске и в Советском районе. Рекомендовано перейти на «дистант» колледжам и вузам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 23 января 2022 года поставлен рекорд суточных заражений коронавирусом — 1142 случая. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 102 240 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 93 789 человек, а от COVID-19 скончались 2133.