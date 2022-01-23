Москва, 23 января, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Следственный комитет России подготовит предложения по совершенствованию законодательства на фоне участившихся случаев нападения бродячих собак на людей, соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Как уточнили в ведомстве, в соответствующих предложениях должны быть учтены эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий.

Также пресс-служба СКР указала на возможное усиление ответственности должностных лиц вплоть до уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января в правоохранительные органы села Домна Читинского района Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Вскоре тело ребенка было найдено на одном из пустырей — девочку загрызли бездомные собаки. Было возбуждено уголовное дело.

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