Оттава, , 22:38 — REGNUM Канадский фолк-рок исполнитель Нил Янг и группа Crazy Horse поделились документальным фильмом под названием Barn, основанным на их одноименном альбоме 2021 года Barn. Об этом 21 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Обложка альбома Harvest Нила Янга Официальный YouTube-канал Нила Янга

Barn был снят американской актрисой и режиссером Ханной Дэрил и дает фанатам закулисный взгляд на создание нового альбома Янга. «Главное в фильме — Янг и Crazy Horse, их легкий непочтительный юмор, их братство и, конечно же, их музыка в том виде, в каком она была создана», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-релизе также сказано, что фильм «намеренно задерживается на отдельных кадрах для целых песен», чтобы показать «сырой, органичный и спонтанный процесс музыки».

