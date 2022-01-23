Минск, , 22:26 — REGNUM Миротворческую миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане положительно оценили и на Западе. Об этом 23 января заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ.

Российские миротворцы Mil.ru

«На Западе, в том числе, немало положительных откликов и отзывов об этой операции, — заявил Зась. — Есть и негативные оценки, я считаю их политизированными, конечно».

По его словам, то, что все эти действия пошли на пользу Казахстану, трудно отрицать. Зась также отметил, что все действия ОДКБ в Казахстане были абсолютно легитимны.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов на пресс-конференции заявил, что по делам о терроризме и массовых беспорядках в Казахстане арестованы 464 человека.