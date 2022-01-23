Монпелье, Франция, , 21:36 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» в матче 22-го тура французской Лиги 1 2021/22 уступил «Монпелье» со счетом 2:3. Александр Головин пропустил игру из-за мышечной травмы.

Александр Головин

Встреча проходила в Монпелье на стадионе «Стад де ля Моссон». На матче работала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Ассистенты главного судьи — Орельен Друэ и Гийом Дебар.

Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились Виссам Бен-Йеддер (34' Орельен Тчуамени) и Вандерсон Кампос (82' Рубен Агилар). Голы хозяев забили Эли Ваи (13') и Стефи Мавидиди (32' Эди Ваи, 90+1' Николя Коцца).

В новом году 25-летний полузащитник сборной России Александр Головин не появлялся на поле из-за мышечной травмы. В текущем сезоне на счету российского футболиста 8 (3+5) очков по системе гол+пас в 23-х матчах за «Монако» во всех турнирах.