Москва, 23 января, 2022, 21:11 — ИА Регнум. О необходимости решать вопрос о нападении бездомных собак на людей цивилизованно заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он также высказался за разработку мер поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов, например, частных приютов для животных.

«Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак», — предложи парламентарий.

По его убеждению, сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации.

«Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно. Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Забайкалье стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поставил задачу решить проблему с агрессивными бездомными животными на улицах городов после нападения собак на ребенка. Он также настаивает на изменении законодательства.