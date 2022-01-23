Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате смертельного ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

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Авария произошла утром 23 января на северном обходе Ростова-на-Дону. Водитель Renault Logan, предположительно, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda 6. На месте происшествия погиб водитель Renault Logan. Пострадали водитель и два пассажира Mazda 6, среди которых 17-летняя девочка.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.