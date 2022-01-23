Прага, , 19:39 — REGNUM Как сообщает портал Českých noviny, глава министерства здравоохранения Властимил Валек заявил, что число заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон» в Чехии достигнет своего пика в середине следующей недели.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если в среду у нас будет 80 тысяч случаев, то я буду очень доволен. Вирус больше не распространяется среди наших учеников. В Праге начинается медленный спад», — цитирует Властимила Валека ИА Красная Весна.

Ранее сообщалось, что «Омикрон» стал основным штаммом, который выявляют медики при ПЦР-тестировании в Чехии. Количество случаев выявления «Омикрона» достигло 80% от общего числа тестирований.