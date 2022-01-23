Ереван, , 19:27 — REGNUM В Армении принял решение уйти в отставку президент страны Армен Саркисян. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 января на сайте главы государства.

Армен Саркисян U.S. Department of State

«Я (Армен Саркисян) долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырёх лет, — говорится в тексте обращения Саркисяна. — Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определённой логике».

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря 2021 г. президент России Владимир Путин направил поздравление по поводу наступающих праздников Нового года и Рождества своему коллеге из Армении Армену Саркисяну.