Лондон, 23 января, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Утверждения министерства иностранных дел Великобритании о том, что Россия якобы планирует посадить в Киеве «марионеточное правительство» без каких-либо доказательств свидетельствует о попытке британского правительства Бориса Джонсона увести общественное внимание от сложностей внутри Соединенного Королевства. Об этом сообщает британская газета The Observer.

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Как отмечает газета, Джонсон использует волатильный международный кризис, чтобы укрепить собственное положение внутри Британии.

В связи с этим, утверждает The Observer, представитель МИД Великобритании отказался приводить какие-либо доказательства о возможном времени подобной смены правительства в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании распространил информацию о том, что Россия якобы намерена привести к власти на Украине подконтрольное Москве правительство, которое должен возглавить бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. После британского МИД эту информацию тут же подхватили разведывательные службы США и растиражировали через комитет сената Конгресса США по разведке.