Тюмень, 23 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Тюменской области из 1500 коек для пациентов с COVID-19 свободны 17,7%. Эти данные 23 января сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе выявили ещё 405 случаев заражения коронавирусом. Всего их зафиксировано уже 96 017;

Выздоровели от ковида уже 84 094 человека.