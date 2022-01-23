В Югре у выявленных носителей коронавируса преобладают симптомы ОРВИ
Ханты-Мансийск, 23 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Югре зафиксировано ещё 1142 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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У 58 новых пациентов обнаружена пневмония. Ещё у 1072выявлены признаки ОРВИ.
Всего в Югре зафиксировали уже 102 240 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 93 789 человек, а от COVID-19 скончались 2133.