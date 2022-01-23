Салехард, 23 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе с COVID-19 и внебольничными пневмониями госпитализированы 293 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 26 находятся в тяжёлом состоянии. Десять подключены к аппаратам ИВЛ. По сравнению с утром 22 января госпитализированных стало больше на 43 человека.

Всего в регионе выявили уже 64 716 носителей коронавируса. Исцелились 60 499 пациентов, а скончались от ковида 976.