Симферополь, , 17:14 — REGNUM Порядка 30 автомобилей освобождено силами спасателей из снежного заноса на автодороге Судак — Новый Свет (Крым). Об этом 23 января сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Из-за обильного снега и понижения температуры на автодороге более 30 машин застряли в снежном заносе вечером 22 января.

Горный серпантин длиной в 6 км имеет несколько узких мест.

С использованием автомобиля повышенной проходимости спасатели эвакуировали из снежных заносов все застрявшие автомобили. В застрявших машинах находилось 40 взрослых и 10 детей.