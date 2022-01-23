Оренбург, 23 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области с COVID-19 госпитализированы 240 человек. Эти данные 23 января приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки количество госпитализированных снизилось. Ранее их насчитывалось 349.

Всего в регионе выявили уже 111 333 носителя коронавируса. Выздоровели 100 196 человек, а скончались от ковида уже 3568 граждан.