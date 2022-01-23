Пермь, 23 января, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Пермском крае к 23 января насчитывался 151 тяжелобольной пациент с COVID-19. Эти данные приводит краевой оперштаб.

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Сутками ранее их было 162. Уменьшилось и количество граждан, подключённых к аппаратам ИВЛ.

Всего в Прикамье выявили 169 920 заразившихся коронавирусом. Скончались от COVID-19 уже 7718 человек.