Кабул, 23 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Афганистане из-за проливных дождей, наводнений и землетрясений погибли десятки людей. Об этом, как передает Ariana News, сообщил пресс-секретарь министерства по борьбе со стихийными бедствиями правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Насим Хаккани.

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Он уточнил, что за последние 13 месяцев в результате проливных дождей, наводнений и землетрясений в стране погибли 38 человек.

«В результате землетрясений, ураганов, проливных дождей и наводнений в более чем десяти провинциях Афганистана погибли 38 человек, 54 пострадали и более 80 000 домов были полностью или частично разрушены», — сказал Хаккани.

Хаккани также сказал, что министерство выделило по 50 000 афгани помощи семьям погибших и по 25 000 афгани пострадавшим.

По его словам, дорога Бадгис — Герат в настоящее время закрыта из-за снегопада, и предпринимаются усилия по ее расчистке.

Напомним, на прошлой неделе основные магистрали страны были закрыты для движения из-за сильного снегопада.