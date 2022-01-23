Салехард, 23 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. На Ямале 50% сотрудников организаций будут работать дистанционно. Перевести их на удалённый режим рекомендовал оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В приоритетном порядке это касается беременных, одного из родителей тех детей, которые находятся в возрасте до семи лет или обучаются в начальной школе, имеющих сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания, сердца и сосудов.

Как сообщало ИА REGNUM, также перевести часть людей на удалёнку рекомендовано работодателям в Югре. Причиной стал рост числа случаев заражения коронавирусом.