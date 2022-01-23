Бамако, , 15:57 — REGNUM При нападении на военный лагерь «Бархане» в Гао на севере Мали погиб бригадный генерал ВС Франции, передает France 24.

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона почтили память бригадного генерала Александра Мартена из 54-го артиллерийского полка Йер, который был убит 22 января в результате минометного обстрела на севере Мали.

Напомним, в 2013 г. президент Франции Франсуа Олланд ввел войска в Мали после того, как на севере страны вспыхнули беспорядки. Однако отношения двух стран ухудшились после переворота в августе 2020 г., когда полковник Ассим Гойта сверг президента страны Ибрагима Бубакара Кейту.