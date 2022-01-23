Москва, , 15:52 — REGNUM Российская Федерация не намерена бесконечно ждать ответов от США и военного блока НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом сегодня, 23 января, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Европа

По словам Гаврилова, если США и Североатлантический альянс просто проигнорируют требования России, то Москва сделает соответствующие выводы и будет защищать собственную безопасность в Европе «другими средствами и методами».

«И это почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы», — подчеркнул Гаврилов.

ООН напомнил, что российские руководство поставило американцам и НАТО четкие сроки, в которые Москва будет ждать письменного ответа. И речь не идет ни о месяцах, ни даже о неделях, остались считанные дни.

«Счетчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идет не о месяцах, вопрос идет даже не о неделях. Мы ждем письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе», — заявил Гаврилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия в рамках переговоров с США о стратегической стабильности выдвинула свои предложения. Так, Москва требует, чтобы Запад дал юридические гарантии отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток. Также есть требования об отказе от включения в военный блок Украины и от создания военных баз на постсоветском пространстве. Кроме того, российский проект договора содержит пункт об отводе силы НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года и запрет на размещение ударных вооружений НАТО у границ России.