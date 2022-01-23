Ватикан, 23 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск предложил провести 26 января День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он сообщил во время проповеди на площади Святого Петра 23 января.

(сс) Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) Папа Римский Франциск

«С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности… Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир», — отметил он.

В последние месяцы на Западе, и Украине стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. 14 января помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ может придумать повод для «нападения» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Папа Франциск раскритиковал политиков за коронавирусную путаницу.

«Нехватка твёрдости» в принятии полрешений и «нехватка ясности» в сообщениях о принятых мерах в сфере борьбы с эпидемией COVID-19 создают «путаницу» в сознании граждан, заявил 10 января папа римский.

Последствиями такого положения вещей становятся «подрыв сплоченности общества» и «создание новых очагов напряженности», отметил он.