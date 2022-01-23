Рим, 23 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили в больницу в Милане, пишет 23 января Il Messaggero.

paz.ca Сильвио Берлускони

85-летний политик госпитализирован в больницу «Сан-Раффаэле» из-за планового обследования. В сентябре 2021 г. у него диагностировали нарушения в работе сердца.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Берлускони снял свою кандидатуру с выборов нового президента Италии.

Во время встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» он предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру.