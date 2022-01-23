Томск, 23 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Томской области число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 696. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, за прошедшие сутки подтверждено два летальных случая.

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Выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего по данным на 23 января, диагноз подтвердился у 64 743 жителей. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 59 557 человек, в том числе 479 за сутки.

Добавим, что уровень коллективного иммунитета в регионе достигла 56,6%. Первым компонентом привито более 553 тыс. жителей, завершили вакцинацию более почти 524 тыс. человек.