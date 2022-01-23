Москва, 23 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Госдуме обещают проработать законопроект о создании реестра педофилов.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Буду предлагать коллегам проработать возможность такой законодательной инициативы, тем более — с учётом иностранного опыта», — отметил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Реестр педофилов — разумное и здравое предложение, уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в третьем, итоговом чтении единогласно приняла закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов. Совфед обсудит закон на заседании 26 января.