Москва, , 13:35 — REGNUM Очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из РФ прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

«В эти минуты на железнодорожной станции «Полонка» встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из РФ», — говорится в заявлении.

Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии.

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии Андрей Некрашевич ранее рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».

По его словам, в учениях примут участие войска Восточного военного округа, которые в настоящее время осуществляют организованное выдвижение с Дальнего Востока РФ, а также ВКС и ВДВ России.

«И безусловно, практически все Вооружённые силы республики Беларусь», — сказал он.

Совместные военные учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.