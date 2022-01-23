Улан-Удэ, 23 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 2570 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за сутки 353 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов ОРВИ или пневмонии. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 80 105, 46% из которых приходится на жителей Улан-Удэ.

«Число контактных лиц — 11 743 человека. В стационарах Бурятии получают лечение 949 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 261 человек», — отметили в оперштабе.