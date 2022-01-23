* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:34 — REGNUM На востоке Ирака — в Эль-Азыме на севере провинции Дияла — началась крупномасштабная операция силовиков против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 января передает Shafaq.

Участие в рейдах принимают армейские подразделения, силы спецназначения, а также бойцы шиитского ополчения и местных племен. Поддержку наземным силам с воздуха оказывают ВВС страны.

В сентябре 2021 года сообщалось, что военная разведка Ирака уничтожила 7 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).