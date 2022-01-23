Вашингтон, 23 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Аналитик Лексингтонского института (Арлингтон, США) Сара Уайт в статье для портала 19Fortyfive рассказала, как Запад может «нейтрализовать» фактор Калининградской области в случае полномасштабного вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Уайт пишет, что Калининградская область, будучи полуэксклавом (отделенная от основной части страны территория, но имеющая выход к морю), может добавить много «головной боли» военному блоку НАТО. Известно, что этот российский регион очень хорошо вооружен — там стоят высокоточные ракетные комплексы «Искандер — М», базируются истребители ВКС РФ с крылатыми ракетами, базируется внушительная группировка военно-морского флота России.

Чтобы свести на нет военный потенциал Калининградской области, соседние с ней страны — Польша и Литва — должны незамедлительно принять меры. В качестве этих мер предлагается покупка Польшей и Литвой американских зенитных комплексов (ЗРК) Patriot, самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams. Если бы эти страны сделали это, то можно было бы говорить об ответе на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе.

При этом Уайт отдает себе отчет, что такая страна, как Литва, просто не может себе позволить все эти системы вооружений. Но уж системы противоракетной обороны американского производства Литва могла бы и купить.