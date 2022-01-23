Москва, , 12:07 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал осмыслить происходящее в Казахстане и сформулировать политику национальной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

«Я призываю «Единую Россию» осмыслить происходящее в Казахстане. Оно связано, прежде всего, с тем, что проводилась политика (насаждения) нищеты и унижения трудового народа — 44% граждан заявили о том, что им не хватает денег на еду, прожиточный минимум там 6300 — в два раза ниже, чем у нас. Нищенская пайка в стране, не случайно, все областные центры вздыбылись в течение одних суток. Не только там происк ЦРУшников и бандитов — там и это есть, там накопилось 16 тыс. НКО на 18 млн граждан, это на 1 тыс. человек одно НКО, то есть в одном большом жилом доме расположена иностранная зарубежная фирма, которая промывает мозги и формирует русофобскую политику», — сказал Зюганов.

Он обратил внимание на происходящее у границ России.

«Мы обязаны сформулировать четко свою политику национальной безопасности», — полагает парламентарий.

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