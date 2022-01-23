Абакан, 23 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки госпитализировано 20 пациентов с COVID-19. Ещё 142 носителя были взяты на лечение в амбулаторном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Амбулаторное лечение

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Таким образом, число пациентов в ковидных стационарах республики достигло 349, девять из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1546 человек.

За минувшие сутки было выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них входили в число контактных лиц, либо обратились к врачам с признаками ОРВИ или внебольничной пневмонии.

«Всего с начла года в Хакасии выявлено 2 006 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 1,8, за 7 дней — 1,7», — добавили в правительстве.