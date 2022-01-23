Элиста, 23 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли справиться 765 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкию пришёл штамм коронавируса «Омикрон». В связи с ухудшением эпидемической обстановки в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи, в Элисте закрыты школы, секции и кружки.