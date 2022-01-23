Москва, , 11:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в поздравлении ДОСААФ с 95-летием отметил, что Общество делает многое для патриотического воспитания подрастающего поколения. Об этом 23 января сообщается на сайте Кремля.

Путин напомнил, что история Общества, правопреемника ОСОАВИАХИМа, «создавалась смелыми, отважными, сильными духом людьми, которые стремились … приносить пользу Родине».

«Отрадно, что вы бережно храните и развиваете замечательные традиции ДОСААФ, многое делаете для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в ВС страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — отмечается в сообщении.

Среди тех, кто прошел эту настоящую школу мужества — «блестящая плеяда военачальников, талантливых учёных и конструкторов». Путин напомнил, что тысячи воспитанников организации достойно сражались на фронтах Великой Отечественной войны.