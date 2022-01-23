Элиста, 23 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки выявили 153 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 23 января. Это на 28 случаев заражения больше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в условиях стационаров получают 242 пациента с коронавирусом. В тяжёлом состоянии находятся восемь человек. 1 423 жителя Калмыкии соблюдают режим самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 34 773 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 32 883 пациента.