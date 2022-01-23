Чита, 23 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 99 063 (+305 за минувшие сутки).

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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Вместе с тем 91 602 пациента (+274 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2 333 человека (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 72 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 22 пациента подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за последние сутки).

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