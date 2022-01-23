Бостон, США, 23 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» переиграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Оскар Стеен (12-я минута), Чарли Койл (23-я) и чешский форвард Давид Пастрняк (44-я, в большинстве)

У «Виннипега» шайбы забросили Дженсен Харкинс (3-я) и Эндрю Копп (20-я).

Отметим, в следующем матче «Бостон» 25 января дома встретится с клубом «Анахайм Дакс», а «Виннипег» днем ранее на выезде встретится с командой «Питтсбург Пингвинз».