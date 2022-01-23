Москва, , 09:48 — REGNUM Смерть семилетней девочки в Забайкалье, которую насмерть загрызли бродячие собаки, вызвала широкий общественный резонанс, в следствие чего, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение выяснить, почему в Забайкальском крае до сих пор не была решена проблема с бездомными животными, а жалобы граждан на эту проблему игнорировались властями. Соответствующее сообщение распространила накануне, 22 января, пресс-служба СК России.

Злая собака U.S. Air Force

Вечером 22 января в правоохранительные органы села Домна Читинского района Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Вскоре тело ребенка было найдено на одном из пустырей — девочку загрызли бездомные собаки. Было возбуждено уголовное дело.

Председатель СК Бастрыкин дал специальное поручение докладывать ему о ходе расследования данного дела.

Жители села на народном сходе после гибели ребенка заявили, что проблема с бродячими собаками — давняя и она не решается властями уже много лет. В связи с этим председатель СК Бастрыкин дал поручение выяснить, почему власти игнорировали заявления граждан о проблеме и никак её не решали.

«Они утверждают, что люди неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались. ПредседательСК Россиипоручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Уголовное дело о гибели девочки, загрызенной стаей бездомных собак, передано в Главное следственное управление СК России.