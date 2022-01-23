Кызыл, 23 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Туве занятость коечного фонда для ковид-пациентов превысила 96%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки госпитализировано более ста человек.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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Всего за сутки выявили 201 новый случай заражения коронавирусом. Причём, почти две трети новых носителей — женщины. Диагноз подтвердился у 32 детей до 17 лет, 153 жителей в возрасте от 18 до 64 лет, а также у 16 граждан старше 65 лет. В их числе 24 работника образования и семь медиков.

Таким образом, по данным на 23 января, в ковидных стационарах республики лечатся 560 больных, в том числе 108 детей и 65 беременных женщин. Состояние 65 пациентов оценивается, как тяжёлое, восемь подключены к аппаратам ИВЛ.