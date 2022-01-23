Сеул, , 09:37 — REGNUM Правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана по взносам перед ООН в размере $18 млн, сообщает 23 января южнокорейское министерство планирования и финансов.

13 января Тегеран попросил Сеул оплатить взнос в ООН, чтобы избежать потери права голоса из-за долга в Генеральной Ассамблее. 21 января оплата осуществлена за счет иранских активов, замороженных в банках Южной Кореи в связи с санкциями США, отмечает ТАСС.

Ранее Розмари Дикарло — замгенсека ООН по политическим вопросам — призвала США снять с Ирана санкции. По ее словам, также необходимо расширить со стороны США исключения, которые распространяются на определенные виды мирной ядерной деятельности на объектах Фордо, Бушер, на реакторе Арак, а также для вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на природный уран.