Оренбург, 23 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области не исключают вероятности приостановления оказания гражданам плановой медицинской помощи. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Соответствующее решение примет областной минздрав, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. структурные подразделения бросят на помощь участковым врачам и отделениям неотложной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, пока поликлиники в Оренбуржье работают штатно.