Ханты-Мансийск, 23 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Югру поступила первая партия вакцины «Спутник М». Об этом в соцсетях сообщил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Вакцина «Спутник V»

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Всего в регион поступило 1200 доз. Они размещены на «Аптечной базе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о получении первой партии подростковой вакцины от COVID-19 отчитались власти Ямала.