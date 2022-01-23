Нью-Йорк, США, 23 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 7:3.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль Джейкоб Труба (4-я и 42-я минуты), отличившийся хет-триком Крис Крайдер (32-я, в большинстве, 39-я и 51-я, в большинстве), Жюльен Готье (36-я) и российский нападающий Артемий Панарин (37-я, в большинстве), также записавший на свой счет одну результативную передачу.

У «Аризоны» шайбы забросили Лиам О'Брайан (3-я), Эндрю Лэдд (7-я) и Клейтон Келлер (28-я).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин смог отразить 25 из 28 бросков по своим воротам. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин не отличился результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 25 января примут у себя клуб «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» днем позже встретится в гостях с командой «Питтсбург Пингвинз».