Вашингтон, 23 января 2022, 08:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в овертайме команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончились победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.
Основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. В составе «Кэпиталз» оформил в матче дубль российский нападающий Александр Овечкин (42-я и 50-я минуты). У «Оттавы» голами отметились Тома Шабо (2-я) и Зак Сэнфорд (27-я).
Победу хозяевам в овертайме принес гол шведского форварда Никласа Бекстрёма (62-я).
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет во встрече одну результативную передачу, российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб не отличился результативными действиями.
Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 25 января примет у себя клуб «Вегас Голден Найтс», а «Оттава» днем ранее встретится в гостях с командой «Коламбус Блю Джекетс».